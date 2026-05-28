POL-HH: 260528-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 35-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn
Hamburg (ots)
Zeit: seit 01.05.2026, 15:25 Uhr
Ort: Hamburg-Langenhorn, Suckweg
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einem 35-jährigen Mann.
Die entsprechende Pressemitteilung lautete: POL-HH: 260508-4. Vermisstenfahndung nach 35-jährigem Mann aus Hamburg-Langenhorn
Der Vermisste kehrte eigenständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Schl.
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