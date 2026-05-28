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Polizei Hamburg

POL-HH: 260528-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 35-Jährigem aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.05.2026, 15:25 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Suckweg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds suchte die Polizei nach einem 35-jährigen Mann.

Die entsprechende Pressemitteilung lautete: POL-HH: 260508-4. Vermisstenfahndung nach 35-jährigem Mann aus Hamburg-Langenhorn

Der Vermisste kehrte eigenständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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