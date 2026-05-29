Polizei Hamburg

POL-HH: 260529-1. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.05.2026, 14:35 Uhr; Tatort: Hamburg-Ottensen, Große Brunnenstraße

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Brunnenstraße zu einem Raubdelikt unter Vorhalt eines Messers. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von einer 35-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - 16-18 Jahre alt - schwarz - kurze, dunkle, lockige Haare - schwarze Kleidung

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/ 4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mar.

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