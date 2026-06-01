Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf ein Geschäft in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.05.2026, 17:56 Uhr

Tatort: Hamburg-Harvestehude, Eppendorfer Baum

Am Samstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter ein Bekleidungsgeschäft im Hamburger Stadtteil Harvestehude überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der unbekannte Mann das Geschäft, bedrohte eine 43-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung des U-Bahnhofes Eppendorfer Baum.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 16-25 Jahre alt

- 175 - 180 cm groß

- Schwarz

- kurze dunkle Haare

- schwarze Kleidung

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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