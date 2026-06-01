Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-1. Tödlicher Personenunfall im Schiffsbetrieb in Hamburg-Waltershof

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.05.2026, 17:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-Waltershof, Am Genter Ufer

Vergangenen Freitag erlitt ein 43-jähriger Mann während seiner Tätigkeit auf einem Seeschiff im Stadtteil Waltershof tödliche Verletzungen. Die Hamburger Wasserschutzpolizei (WSPK 3) führt die Ermittlungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führte der 43-Jährige Reparaturarbeiten am bordeigenen Kran des Seeschiffes durch und löste hierbei eine unter Druck stehende Leitung. Infolgedessen senkte sich die Anlage unmittelbar, wodurch der Mann eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt wurde.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte konnten mit Hilfe des Bordpersonals den Arbeiter bergen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 43-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen werden vom WSPK 3 gemeinsam mit dem zuständigen Landeskriminalamt für Todesermittlungen (LKA 414) geführt und dauern an.

Wen.

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