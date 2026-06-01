Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-4. Zwei Personen nach Eigenunfällen verstorben - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 29.05.2026, 16:55 Uhr

b) 31.05.2026, 14:58 Uhr Unfallorte: a) Hamburg-Eißendorf, Weinligstraße b) Hamburg-Moorfleet, Unterer Landweg/ Andreas-Meyer- Straße

Am vergangenen Wochenende verstarben zwei Männer nach Eigenunfällen mit einem E-Scooter und einem Motorrad in den Hamburger Stadtteilen Eißendorf und Moorfleet. Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die Ermittlungen.

a) Am Freitagnachmittag befuhr ein 43-Jähriger mit seinem E-Scooter die Weinlingstraße und stürzte im weiteren Verlauf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Umgehend alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr sowie ein Notarzt versorgten den Mann zunächst und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 43-Jährige im Verlauf des Wochenendes an seinen schweren Verletzungen.

Ein Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme.

b) Den derzeitigen Erkenntnissen der VD 4 zufolge befuhr ein Motorradfahrer den Unteren Landweg in Richtung Andreas-Meyer-Straße und stürzte aus ungeklärter Ursache auf die Grünfläche am Straßenrand. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr sowie ein Notarzt übernahmen die Versorgung des 40-jährigen Mannes und transportierten ihn unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Ein Verkehrsunfall-Team der VD 2 übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kam auch ein Sachverständiger zum Einsatz.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen und Augenzeugen.

Die Ermittlungen werden nun in beiden Fällen bei der VD 4 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Unfallhergängen machen können - insbesondere zur Fahrweise des gestürzten Motorradfahrers im Vorfeld des Unfalls -, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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