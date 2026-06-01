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Polizei Hamburg

POL-HH: 260601-5. In trockenen Tüchern - Polizei stellt mehrere tausend entwendete Handtücher sicher

POL-HH: 260601-5. In trockenen Tüchern - Polizei stellt mehrere tausend entwendete Handtücher sicher
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Hamburg (ots)

Zeit: 29.05.2026, 11:15 Uhr

Ort: Hamburg-Moorburg, Moorburger Elbdeich

Die Hamburger Kriminalpolizei hat Ende vergangener Woche entwendete Handtücher mit einem Verkaufswert im sechsstelligen Bereich sichergestellt.

Anfang November 2025 erstattete der 57-jährige Geschäftsführer eines Restpostenhandels Anzeige bei der Polizei, nachdem aus seinem Lager 21.000 Gastronomie-Handtücher entwendet worden waren. Anschließende Ermittlungen führten das zuständige Kriminalkommissariat der Region Mitte II (LKA 161) auf die Spur einer 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen lokalisierten die Beamtinnen und Beamten eine Lagerhalle im Stadtteil Moorburg, in der sich das Diebesgut befinden sollte. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das mutmaßliche Depot. Einsatzkräfte durchsuchten am Freitagvormittag die Halle, wurden fündig und stellten insgesamt 21.000 Handtücher mit einem Verkaufswert von knapp 170.000 Euro sicher, die auf sechs Euro-Paletten sowie in 44 Umzugskartons verpackt waren.

Neben der beschuldigten 49-jährigen Frau trafen die Polizistinnen und Polizisten noch auf einen 68-jährigen deutschen Mann, der der Frau mutmaßlich beim Absetzen der Ware behilflich war. Die Ermittlungen gegen beide wegen des Verdachts der Hehlerei dauern an. Darüber hinaus prüfen die Strafverfolgungsbehörden auch, wer für den Diebstahl der Handtücher verantwortlich sein könnte.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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