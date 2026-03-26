Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Kamen (ots)

Am frühen Nachmittag, um 14:27 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Die Einheit Heeren-Werve und die hauptamtliche Wache eilten in die Straße "Grüner Weg" im Stadtteil Heeren-Werve. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und deim Blick durch das Küchenfenster waren Flammen zu sehen. Umgehend wurde ein Löschangriff aufgebaut. Nach Aussagen von Nachbarn war unklar, ob sich der Bewohner noch im Gebäude befand. Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang durch die Haustür. Der Angriffstrpp ging vor zur Menschenrettung. Schnell wurde die bewusstlose Person in der Küche aufgefunden und ins Freie gerettet. Dort wurde sie von Feuerwehrleuten versorgt, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Angriffstrupp löschte den Brand auf der Küchenzeile und kontrollierte das restliche Gebäude. Nach Abschluß der Löschmaßnahmen wurde das Wohnhaus gelüftet. Nach rund 2 Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.

Auch dieser Einsatz unterstreicht die Wichtigkeit von Rauchmeldern. Der ausgelöste Rauchmelder machte die Nachbarn frühzeitig auf den Brand aufmerksam und rettete dem Bewohner dadurch womöglich das Leben.

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