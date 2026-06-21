Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: PKW fährt in Bäckereifiliale

Bürstadt (ots)

Am Sonntag (21.06.), 08:30 h, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Rewe Parkplatz in Bürstadt. Nach ersten Erkenntnissen verlor eine 59-jährige Fahrzeugführerin beim Einparken in eine Parklücke die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr frontal in die zum Unfallzeitpunkt geschlossene automatische Schiebetür einer Bäckereifiliale ein. Der Pkw kam im Thekenbereich der Filiale zum Stehen, in der sich zum Unfallzeitpunkt keine Kundschaft befand. Das Personal befand sich zu dieser Zeit in dem dahinter befindlichen Backraum. Vor Schock setzte die Fahrzeugführerin im Anschluss zurück, wodurch es zu einer weiteren Kollision mit einem auf dem Parkplatz querenden Pkw kam. Es entstanden Sachschäden an genannter Glas-/Schiebetür sowie an beiden Pkw in Höhe von mehreren 10.000 EUR, verletzt wurde niemand. Aufgrund der Schäden konnte die Bäckereifiliale den Betrieb nicht fortsetzen. Die beschädigte Glas-/Schiebetür wurde unter Inanspruchnahme des THW im verschalt. Neben der Polizeistation Lampertheim-Viernheim waren die Feuerwehr Bürstadt, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk an der Unfallstelle im Einsatz.

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