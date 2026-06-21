Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Verkehrsunfall mit Personenschaden Siedelsbrunn, Rentnerweg im Wald

Wald-Michelbach (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2026, gg. 11:30 Uhr, ereignete sich auf dem Rentnerweg (Waldweg) hinter dem Kloster "Buddhas Weg" ein Alleinunfall einer 53-jährigen Radfahrerin aus Abtsteinach. Die Radfahrerin war mit dem E-Bike in Begleitung ihres Mannes im Wald unterwegs. Sie fuhr den geschotterten Waldweg (Rentnerweg in Richtung Stiefelhütte) ca. 2 Kilometer mit leichtem Gefälle vor ihrem Mann. Nach einer Kurve stürzte die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung auf den Kopf und zog sich trotz Fahrradhelm schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Sturzes hatte der Mann keine Sicht zu seiner Frau. Die 53-jährige Radfahrerin wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt mit dem Rettungshubschrauber nach Mannheim in die Uniklinik geflogen. Das E-Bike wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, aber der Fahrradhelm.

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