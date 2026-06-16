Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel zu schnell unterwegs

Breitungen (ots)

Montagvormittag führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl Geschwindigkeitskontrollen im Meimerser Weg in Breitungen durch. Insgesamt fuhren 17 Fahrzeugführer zu schnell. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei den erlaubten 50 km/h mit 117 km/h gemessen wurde. Gefolgt von einem weiteren Fahrer, der mit gemessenen 89 km/h innerorts auch noch viel zu schnell unterwegs war. Beiden Personen drohen ein Bußgeld, Punkte sowie ein Fahrverbot. Den Fahrzeugführer, bei dem 117 km/h festgestellt wurden, erwartet sogar ein dreimonatiges Fahrverbot.

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