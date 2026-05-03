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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verkehrsunfälle in 10 Minuten

Gelsenkirchen (ots)

Gleich doppelt waren zwei Essener am Samstag Nachmittag gegen 17:20 Uhr in Verkehrsunfälle verwickelt. Zunächst kollidierte der 44-jährige Pkw-Fahrer aus Essen an der Steeler Straße mit einem 58-jährigen Essener, der als Fußgänger die Straße überquerte. Da dieser zwar verletzt war, jedoch keinen Rettungswagen wollte, setzte der Pkw-Fahrer den Fußgänger als Beifahrer in seinen Pkw und wollte ihn zu einem Krankenhaus fahren. Dabei stieß er nur wenige Minuten später an der Kreuzung Mechtenbergstraße / Am Dahlbusch mit einem weiteren Pkw eines 59-jährigen Bochumers zusammen. Der zuvor leicht verletzte Beifahrer wurde durch den erneuten Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache beider Unfälle dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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