Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verkehrsunfälle in 10 Minuten

Gelsenkirchen (ots)

Gleich doppelt waren zwei Essener am Samstag Nachmittag gegen 17:20 Uhr in Verkehrsunfälle verwickelt. Zunächst kollidierte der 44-jährige Pkw-Fahrer aus Essen an der Steeler Straße mit einem 58-jährigen Essener, der als Fußgänger die Straße überquerte. Da dieser zwar verletzt war, jedoch keinen Rettungswagen wollte, setzte der Pkw-Fahrer den Fußgänger als Beifahrer in seinen Pkw und wollte ihn zu einem Krankenhaus fahren. Dabei stieß er nur wenige Minuten später an der Kreuzung Mechtenbergstraße / Am Dahlbusch mit einem weiteren Pkw eines 59-jährigen Bochumers zusammen. Der zuvor leicht verletzte Beifahrer wurde durch den erneuten Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache beider Unfälle dauern an.

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