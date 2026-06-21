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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Gem. Stallenkandel, L3409 Strecke Stallenkandel - Ober Mengelbach

Wald-Michelbach (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2026, gg. 13:19 Uhr, ereignete sich auf der L 3409 im Streckenabschnitt Stallenkandel - Ober Mengelbach auf der sogenannten Rennstrecke ein Alleinunfall mit Motorrad. Eine Motorradgruppe, bestehend aus vier Personen, fuhr die L3409 von Stallenkandel in Richtung Ober-Mengelbach. Der 35-Jährige Motorradfahrer aus Maxdorf fuhr an der Spitze der Gruppe. Plötzlich geriet sein Motorrad, eine Aprilia ins Schlingern, wodurch dieser die Kontrolle über sein Motorrad verlor, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der 35-jährige Motorradfahrer zog sich Verletzungen an der Wirbelsäule zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber nach Mannheim in die Uniklinik geflogen wurde. Bei dem Unfall wurde das Motorrad im Bereich Lenker / Lenksachse beschädigt, so dass dieses nicht mehr fahrbereit war. Die Mitglieder der Motorradgruppe kümmerten sich selbstständig um einen Abschleppdienst. Der Sachschaden am Motorrad Aprilia beträgt mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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