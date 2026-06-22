POL-DA: Raunheim: 29-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
Kriminalpolizei ermittelt
Raunheim (ots)
Bei einem handfesten Streit in einer Wohnung in der Ludwigstraße in der Nacht zum Montag (22.6.) wurde ein 29-Jähriger schwer verletzt, jetzt ermittelt die Rüsselsheimer Kriminalpolizei. Anwohner alarmierten gegen 2 Uhr die Polizei und meldeten lautstarke Streitigkeiten in der Nachbarschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in dem Anwesen aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 29 Jahre alten Mann und einem 28-Jährigen gekommen sein. In diesem Zusammenhang soll der 28-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Polizeikräfte nahmen ihn vor Ort vorläufig fest. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Mit den Ermittlungen zu den Hintergründen ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei betraut.
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