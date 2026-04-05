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FW Menden: Feuerwehr Menden löscht Rundballenbrand auf Streuobstwiese

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Menden (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurden die Kameraden der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Menden zu einem Brandeinsatz auf der Streuobstwiese am Abtissenkamp alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Zwei Rundballen waren in Brand geraten. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Mit dem Schnellangriffsrohr des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) sowie zwei Dunghaken, mit denen die brennenden Ballen auseinandergezogen wurden, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss kam der Werfer des Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 zum Einsatz, um das Brandgut gründlich zu durchfeuchten und ein erneutes Aufflammen sicher auszuschließen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Maßnahmen rückte die Feuerwehr wieder ein.

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