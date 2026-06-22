Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Kriminelle erbeuten Geld mit Enkeltrick

Polizei warnt vor Masche

Bischofsheim (ots)

Kriminelle haben am Freitag (19.6.) mit der "Enkeltrick"-Masche Beute gemacht und eine Seniorin um Geld gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau am frühen Abend, gaben sich am Telefon als ihre vermeintliche Enkelin aus und forderten Bargeld. Sie setzten die Dame unter Druck und brachten sie schließlich dazu, etwa gegen 17.30 Uhr, Geld im Wert von mehreren tausend Euro an einen Abholer zu übergeben.

Der unbekannte Abholer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er soll bei der Abholung des Geldes einen dunklen Sportanzug und eine Brille mit dunklen Gläsern getragen sowie eine dunkle Tasche mitgeführt haben.

Wer hat im Bereich der Schulstraße verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalinspektion in Darmstadt (ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

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