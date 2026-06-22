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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots)

Ein in der Sterngasse/Ecke Pfungstädter Straße geparkter blauer Pkw (Toyota Yaris) wurde in der Zeit von Sonntag (21.06.) 16:00 Uhr bis Montag (22.06.) 10:00 Uhr im Bereich des Fahrzeughecks stark beschädigt.

Dem Schadensbild nach zu urteilen, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen Lkw oder Pritschenwagen, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155/83850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Komma, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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