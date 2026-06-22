Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Besatzung eines Rettungswagens attackiert und verletzt

Viernheim (ots)

Am Samstag (20.6.) griff eine 49-jährige Frau in einem Einkaufszentrum in der Robert-Schumann-Straße eine Rettungswagenbesatzung an.

Die Besatzung befand sich gegen 12.30 Uhr ursprünglich dort im Einsatz, um die Frau medizinisch zu versorgen. Nach ersten Erkenntnissen schlug die alkoholisierte 49-Jährige im Rahmen der ambulanten Versorgung einer Rettungssanitäterin ins Gesicht und trat einem Sanitäter gegen den Oberkörper. Beide wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Frau anschließend fest und nahm sie mit zur Wache. Dort musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die 49-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell