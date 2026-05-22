Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 22.05.2026

Goslar (ots)

Körperliche Auseinandersetzung

Am Donnerstag, den 22.05.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände im Bereich der Braunschweiger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 64-jähriger und ein 54-jähriger Seesener gerieten in verbale Streitigkeiten, die ihren Verlauf in einem Handgemenge nahmen. Die beiden Männer verletzten sich hierbei leicht. Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen zur Sache dauern an.

Spiegel abgefahren und weg

Am Donnerstag, den 21.05.2026, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:40 Uhr, wurde auf der Bockenemer Straße ein in Fahrrichtung Bornhäuser Straße geparkter PKW beschädigt. Der in einer Parkbucht stehende Nissan wurde vermutlich durch ein bislang unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel touchiert, wobei ein Sachschaden entstanden ist. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter, ohne die Polizei zu verständigen. Ein Strafverfahren bezüglich einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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