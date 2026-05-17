Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der B 4

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Goslar (ots)

In der Nacht von Sa. auf So. ist es im Bereich Hohegeiß zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Zunächst war ein 54-Jähriger aus Braunlage mit seinem Skoda zwischen Hohegeiß und Braunlage in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr eine Schutzplanke, entwurzelte einen Nadelbaum und stürzte einige Meter einen Abhang hinab. Der Fahrer und dessen 74-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Einige Stunden später kam ein 37-jähriger Tscheche alleinbeteiligt mit seinem Land Rover zwischen Hohegeiß und Rothesütte ebenfalls in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Bärme, überfuhr dort mehrere Bäume sowie Baumstümpfe und Buschwerk und kam nach knapp 100 Metern auf einer Wiese zum Stehen. Er wurde ebenfalls schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Als Ursache kann Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch die Feuerwehr bzw. ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sollten Sie Zeuge eines der Unfälle gewesen sein, so melden Sie sich bitte bei hiesiger Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05520-9326-0.

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