POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 17.05.2026
Goslar (ots)
Verkehrsunfall mit Blechschaden
In den frühen Stunden des 17.05.2026, gegen 04:20 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Fahrer eines Skoda mit seinem PKW von der Straße Am Wilhelmsplatz kommend nach links in die Bockenemer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 42-jährigen Fahrer eines Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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