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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 17.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Blechschaden

In den frühen Stunden des 17.05.2026, gegen 04:20 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Fahrer eines Skoda mit seinem PKW von der Straße Am Wilhelmsplatz kommend nach links in die Bockenemer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 42-jährigen Fahrer eines Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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