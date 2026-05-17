POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Seesen vom 17.05.2026

Goslar (ots) - Am Donnerstagabend drangen Unbekannte in der Goslarer Altstadt in ein Hotelzimmer ein. Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Zimmer eines Hotels in der Bergstraße. Anschließend durchsuchten sie das Zimmer nach Wertgegenständen und entfernten sich danach unerkannt vom Tatort. Nach ersten ...

mehr