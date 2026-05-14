Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 14.05.2026

Goslar (ots)

Diebstahl eines Damenrads:

Am 13.05.2026, zwischen 16:00 Uhr und 20:10 Uhr wurde, im Bereich des oberen Carpentraswegs in 38723 Seesen, ein Damenrad der Marke Staiger durch einen derzeit unbekannten Täter entwendet. Das Damenrad war mittels Hinterradschloss gegen die Wegnahme gesichert. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im o.g. Bereich und Zeitraum machen können.

i.A. Lepa, POK

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