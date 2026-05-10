Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 10.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 10.05.2026, gegen 00:35 Uhr, befährt der spätere Unfallverursacher (m/27) mit seinem PKW VW Transporter die B242/Bismarckstraße in Richtung der Bader Straße in 38723 Seesen. Er touchiert mit seinem PKW den am rechten Fahrbahnrand, ordnungsgemäß geparkten, PKW Mercedes. An beiden PKW entsteht Sachschaden, welcher sich schätzungsweise auf ca. 10.000EUR beläuft. Der PKW VW ist zudem nicht mehr fahrbereit. Es ergeben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Unfallverursacher. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

i.A. Cauers PK'in

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