Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 08.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden -07.05.2026 13:42 Uhr-

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer befährt die B248 aus Hahausen kommend in FR Lutter am Barenberge und beabsichtigte im Folgenden das unmittelbar vor ihm fahrende Baufahrzeug zu überholen, ohne auf das zurückliegende und bereits überholende Fahrzeug zu achten. Infolgedessen kam es sowohl zu Personen- als auch zu Sachschäden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden -07.05.2026 09:10 Uhr-

Der 34-jährige Fahrzeugführer(01) befährt mit seinem Pkw die Straße "Wilhelmsplatz" in Fahrtrichtung "Vor der Kirche" (B248) und biegt an der Einmündung nach rechts in die Straße "Wilhelmsplatz" (B242) ein. Hierbei übersieht er den im Einmündungsbereich querenden 14-jährigen Fahrradfahrer(02). Es kommt zu Personen-als auch zu Sachschäden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer 01, §229 StGB Fahrlässige Körperverletzung, eingeleitet.

Geschätzter Sachschaden: 250EUR

i.A. Klingebiel, PK

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