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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage 05.05.2026

POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage 05.05.2026
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Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Mountainbike

Am 04.05.2026, in der Zeit zwischen 09.00- 11.30 Uhr, wurde in Braunlage, Herzog-Johann-Albrecht-Straße / Bismarckstraße, ein angeschlossenes MTB Specialized, Kenevo SL Expert in grau, durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage, Tel. 05520-93260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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