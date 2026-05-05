POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage 05.05.2026
Goslar (ots)
Diebstahl eines E-Mountainbike
Am 04.05.2026, in der Zeit zwischen 09.00- 11.30 Uhr, wurde in Braunlage, Herzog-Johann-Albrecht-Straße / Bismarckstraße, ein angeschlossenes MTB Specialized, Kenevo SL Expert in grau, durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage, Tel. 05520-93260.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell