POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage 05.05.2026

Goslar (ots) - Am vergangenen Mittwoch geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Teil der Böschung am Sportplatz Oker in Brand. Das Feuer war an der Böschung hinter dem Technikhaus der Sportanlage ausgebrochen, wurde gegen 19.40 Uhr von Anwohnern gemeldet und anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Gebäude oder Personen kamen nach aktuellem Sachstand nicht zu Schaden. Zur Feststellung der Brandursache hat die ...

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