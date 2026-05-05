PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Böschungsbrand in Oker

Goslar (ots)

Am vergangenen Mittwoch geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Teil der Böschung am Sportplatz Oker in Brand.

Das Feuer war an der Böschung hinter dem Technikhaus der Sportanlage ausgebrochen, wurde gegen 19.40 Uhr von Anwohnern gemeldet und anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Gebäude oder Personen kamen nach aktuellem Sachstand nicht zu Schaden.

Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Goslar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Hinweisen, die mit der Entstehung des Feuers in Verbindung stehen könnten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilungen des PK Seesen vom 03.05.2026

    Goslar (ots) - 01 - Balkonbrand am MFH Am 02.05.2026 (gg. 07:15 Uhr) geriet ein Mobiliar auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Posener Straße in Seesen in Brand. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend. Alle übrigen Bewohner wurden evakuiert und durch weitere Rettungskräfte betreut. Durch gezielte Löscharbeiten der Feuerwehr konnte der Brand nicht nur final bekämpft, ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:33

    POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 03.05.2026

    Goslar (ots) - Diebstahl Goslar. Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, entnahm ein 29jähriger Mann aus Berlin diverse Waren aus den Auslagen eines Supermarktes in der Ohlhofbreite und verließ diesen im Anschluss ohne die Waren zu bezahlen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen, folgte dem Mann und begleitete diesen zurück zum Supermarkt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren