Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Böschungsbrand in Oker

Goslar (ots)

Am vergangenen Mittwoch geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Teil der Böschung am Sportplatz Oker in Brand.

Das Feuer war an der Böschung hinter dem Technikhaus der Sportanlage ausgebrochen, wurde gegen 19.40 Uhr von Anwohnern gemeldet und anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Gebäude oder Personen kamen nach aktuellem Sachstand nicht zu Schaden.

Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Goslar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt nach Hinweisen, die mit der Entstehung des Feuers in Verbindung stehen könnten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05321) 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

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