Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 07.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Am 06.05.2026, gegen 11:20 Uhr, befuhr eine 46-jährige Seesenerin mit ihrem PKW die B243 von Rhüden in Richtung Seesen. In der Ortsdurchfahrt Bornhausen kam sie nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf ein Brückengeländer. Die 46-jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW sowie am Brückengeländer entstand erheblicher Sachschaden.

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