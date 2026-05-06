Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Aktion Sicherer Schulweg: Präventionsteam der Polizei übt mit Vorschulkindern

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Goslar (ots)

Im gesamten Landkreis führt das Präventionsteam der Polizei Goslar wieder Schulwegtrainings für die angehenden Erstklässlerinnen und Erstklässler aus den Kindergärten durch. Ziel ist es, die Kinder frühzeitig auf die Herausforderungen im Straßenverkehr vorzubereiten.

Spielerisch und altersgerecht lernen die Vorschulkinder dabei, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Geübt werden unter anderem das richtige Verhalten beim Überqueren der Straße, das Erkennen von Gefahrenstellen sowie die Bedeutung von Verkehrszeichen und Ampeln. Ein besonderer Fokus liegt darauf, den Kindern ein Gefühl für Aufmerksamkeit und Vorsicht im Straßenverkehr zu vermitteln.

Christiane Meier ist Verkehrssicherheitsberaterin bei der Polizei Goslar und weist in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren hin: "Aufgrund ihrer Körpergröße werden Kinder leicht übersehen. Zudem reagieren sie aufgrund ihres eingeschränkten Sichtfeldes und wegen des fehlenden Bewusstseins für Gefahren häufig unerwartet."

Daher ist es besonders wichtig, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrweise anpassen und gerade an Schulwegen besonders aufmerksam sind. Insbesondere beim Abbiegen ist höchste Vorsicht geboten: Fußgängerinnen und Fußgänger - und dazu zählen vor allem Kinder auf dem Schulweg - haben Vorrang. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

"Auch das Verlassen eines Kreisverkehrs ist ein Abbiegevorgang", betont die Verkehrssicherheitsberaterin. "Bei einem Schulwegtraining fiel uns auf, dass rund 90 Prozent der Fahrzeugführenden den Vorrang von Fußgängern nicht beachtet haben."

Daher appelliert die Oberkommissarin: "Kinder handeln oft nicht rational. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, seien Sie bremsbereit und rechnen Sie jederzeit mit plötzlich auftauchenden Kindern. Besonders im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Wohngebieten leisten Sie so einen wichtigen Beitrag für einen sicheren Start der Kinder in ihren neuen Lebensabschnitt."

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