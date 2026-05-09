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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim und Liebenburg

Goslar (ots)

Goslar-Oker - Brand eines Einfamilienhauses

Am Freitagabend, gegen 18:55 Uhr, gerät in Oker, Im Bäckerkamp, ein freistehendes Einfamilienhaus aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr kann das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Infolge der Rauchentwicklung werden 5 Hausbewohner, darunter 3 Kinder, vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die genaue Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Das Wohnhaus ist erstmal nicht weiter bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst, or

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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