POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar, Langelsheim und Liebenburg
Goslar (ots)
Goslar-Oker - Brand eines Einfamilienhauses
Am Freitagabend, gegen 18:55 Uhr, gerät in Oker, Im Bäckerkamp, ein freistehendes Einfamilienhaus aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr kann das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Infolge der Rauchentwicklung werden 5 Hausbewohner, darunter 3 Kinder, vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die genaue Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Das Wohnhaus ist erstmal nicht weiter bewohnbar.
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