Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Oberharz vom 10.05.2026

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Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschade

Am Samstagnachmittag kam es auf der B498 zwischen der Weißwasserbrücke und Altenau zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bad Harzburg gegen 16:25 Uhr mit einem hochmotorisierten Sportwagen die B498 aus Richtung Oker kommend in Fahrtrichtung Altenau. Beim Überholen eines vorausfahrenden Pkw verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke.

Der Sportwagen wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.

Gegen den 56-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bergmann, POK

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