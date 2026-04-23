Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 25-Jährige vergewaltigt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (21.04.2026) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, eine 25-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Die 25-Jährige begab sich am Sonntag in ein Krankenhaus um eine Vergewaltigung anzuzeigen. Sie habe sich in der Nacht zum Sonntag mit dem 39-Jährigen in einer Wohnung an der Freiligrathstraße getroffen. Hier soll der 39-Jährige die 25-Jährige vergewaltigt und geschlagen haben, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Sie nahmen ihn am Dienstag gegen 17.00 Uhr an der Freiligrathstraße fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (22.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Betroffene von Gewalt können sich zur vertraulichen, gerichtsverwertbaren Dokumentation von Verletzungen auch an die Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart (Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart) wenden. Eine Untersuchung ist unabhängig von einer Strafanzeige möglich. Die telefonische Voranmeldung erfolgt unter +49 152 56783333. Die Gewaltambulanz Stuttgart wird durch das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart betrieben.

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