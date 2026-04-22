Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Parfumdieb wehrt sich gegen Ladendetektiv

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (21.04.2026) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der in einer Drogerie an der Königstraße ein Parfum gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch den Detektiv gewehrt haben soll. Der Tatverdächtige betrat gegen 14.30 Uhr das Geschäft und soll ein Parfum im Wert von rund 150 Euro in seine Hose gesteckt haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Ein 30 Jahre alter Detektiv, der die Tat beobachtet hatte, folgte ihm und hielt ihn fest. Als der Detektiv den 23-Jährigen ins Büro bringen wollte, soll sich dieser gewehrt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest. Der 23-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (22.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell