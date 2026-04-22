Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Frauen zur Prostitution gezwungen - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart- Birkach / - Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (21.04.2026) eine Frau und einen Mann, beide im Alter von 53 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere chinesische Frauen illegal als Prostituierte beschäftigt zu haben. Im März 2026 ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau und der Mann mindestens fünf Frauen der Prostitution zugeführt und deren Geldeinnahmen abgenommen haben sollen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die Beamten Wohnungsdurchsuchungen durch und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Die Beamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Handys, mehrere Tausend Euro Bargeld und Dokumente von Prostituierten. Das tatverdächtige Paar, das die chinesische Staatsangehörigkeit besitzt, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Mittwochs (22.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell