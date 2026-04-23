Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Rollerfahrer zusammengestoßen

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Eine 42 Jahre alte Frau ist am Mittwoch (22.04.2026) mit ihrem VW bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Die Frau fuhr gegen 15.55 Uhr in der Siemensstraße Richtung Feuerbach. Auf Höhe der Hausnummer 11 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie mit dem Roller eines 64-jährigen Mannes zusammen, der Richtung Pragsattel fuhr. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

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