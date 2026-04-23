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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebin - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 50 Jahre alte Frau soll am Mittwoch (22.04.2026) in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Am Kochenhof Waren im Wert von rund acht Euro gestohlen und den Marktleiter gestoßen haben. Die Frau nahm gegen 14.30 Uhr Reis und Hähnchen an sich und soll lediglich den Reis bezahlt haben. Der Marktleiter sprach sie an und forderte sie auf, den Inhalt ihrer Tasche zu zeigen. Darauf soll die 50-Jährige nicht eingegangen sein und den Marktleiter wegestoßen haben. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Frau vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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