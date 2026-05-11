Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.05.2026

Goslar (ots)

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu insgesamt drei Einbrüchen, die sich am vergangenen Wochenende ereigneten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten Unbekannte gewaltsam in die Geschäftsräume einer Bäckerei mit Café im Fliegerhorst ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Im Stadtteil Sudmerberg war eine Lagerhalle das Ziel der Einbrecher, die in das Objekt in der Liebigstraße eindrangen und dieses durchsuchten. Hinweise zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

In Wiedelah stieg ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am späten Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Silcherstraße ein. Der Täter wurde gegen 22.45 Uhr von einem Bewohner in den Räumlichkeiten entdeckt und ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Kripo Goslar führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen oder Hinweisen, die mit den genannten Taten in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld der Tatorte sind dabei von Bedeutung. Hinweise werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

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Brand in Rhüden

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Rhüden.

Gegen 2.30 Uhr wurde der Brand in einem ehemaligen Imbiss in der Hildesheimer Straße gemeldet, woraufhin die alarmierten Feuerwehren umgehend mit der Löschung begannen. Menschen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt, das Gebäude ist nicht bewohnbar.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers eingeleitet. Hinweise zur Brandursache oder Beobachtungen, die mit dieser in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

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