Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 10.05.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 10.05.2026

Bad Harzburg

Einbruch in einen Heimwerkermarkt

In der Nacht vom von Freitag, den 08.05.2026 zum Sonnabend, den 09.05.2026 kam es zu einem Einbruch im Bad Harzburger Gewerbegebiet Nord. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude eines Heimwerkermarktes ein und entwendeten vorhandenes Bargeld in einer bisher unbekannten Höhe. Durch die Tathandlungen wurde zusätzlich ein Sachschaden von ca. 1400 EUR verursacht. Etwaige Zeugen, oder Hinweisgeber, welche in dem o. a. Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen in dem Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr - Führerschein beschlagnahmt

Am Sonntag, den 10.05.2026, gegen 02.15 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreife des PK Bad Harzburg einen PKW auf der Bundesstraße 4 zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Überprüfung zu entziehen. Im Bad Harzburger Stadtgebiet konnte das Fahrzeug durch die Streife angehalten werden. Bei dem 25jährigen Bad Harzburger wurde Alkoholgeruch bemerkt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Weiterhin wurden gegen den 25jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Scheibe von PKW eingeschlagen

Am Sonnabend, den 09.05.2026, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde in der Schlewecker Straße ein PKW beschädigt. Bei dem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug der Marke Hyundai wurde offensichtlich die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Mögliches Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der ihrer nächsten Polizeidienststelle.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell