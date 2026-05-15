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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.05.2026

Goslar (ots)

Am Donnerstagabend drangen Unbekannte in der Goslarer Altstadt in ein Hotelzimmer ein.

Der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Zimmer eines Hotels in der Bergstraße. Anschließend durchsuchten sie das Zimmer nach Wertgegenständen und entfernten sich danach unerkannt vom Tatort. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der (05321) 3390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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