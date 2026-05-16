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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Freitag, 15.05.2026- Samstag, 16.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 08:40 Uhr, befährt eine 30-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem weißen VW Golf in Goslar, die Klubgartenstraße aus Richtung Astfelder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zum PKW-Parkplatz des Bahnhofs touchiert sie mit dem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand der Klubgartenstraße geparkten PKW. Die Verursacherin entfernt sich vorerst vom Verkehrsunfallort, setzt die hiesige Polizeidienststelle aber fernmündlich über den Verkehrsunfall in Kenntnis. Bei der Nachschau der eingesetzten Polizeibeamten kann der beschädigte PKW nicht mehr festgestellt werden. Weitere Angaben zum beschädigten Pkw liegen bisher nicht vor. Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten des Verkehrsunfalls und weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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