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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.05.2026

Goslar (ots)

Am frühen Montagabend wurde in Jürgenohl ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Gegen 18.00 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Pkw den Kreisverkehr in der Danziger Straße. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Marienburger Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-Jährigen Radfahrer, der die Fahrbahn am dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

+++

Zwischen Freitag und Samstag versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Bündheim einzubrechen.

Der oder die Tatverdächtigen versuchten gewaltsam in das Gebäude im Hopfengarten einzudringen, was jedoch offensichtlich misslang. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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