Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.05.2026

Goslar (ots)

Rhüden

Nach einem Brand am 10.05.2026 in einem leerstehenden Gebäude in Rhüden sind die kriminalpolizeilichen Brandermittlungen abgeschlossen.

Die damalige Pressemeldung kann hier abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6272907

Die Brandstelle wurde in der vergangenen Woche durch Brandermittler des zuständigen 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes Goslar untersucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann auf Grundlage der vorliegenden Spurenlage weder ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten noch eine äußere Einwirkung als Brandursache ausgeschlossen werden.

Der Vorgang befindet sich derzeit in Vorlage bei der StA Braunschweig, die anhand dieser vorliegenden Erkenntnisse über den Fortgang des Verfahrens entscheiden wird.

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Goslar

Zwischen Mittwoch und Sonntag stiegen Unbekannte in ein Unternehmen in der Baßgeige ein.

Nachdem der oder die Täter zunächst auf das Firmengrundstück in der Straße Am Helleberg gelangt waren, drangen sie anschließend gewaltsam in die Räumlichkeiten des Unternehmens ein. Hier durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen und entfernten sich danach unerkannt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht abschließend geklärt.

Personen, die in dem Tatzeitraum in der Nähe Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der (05321) 3390zu melden.

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Bad Harzburg

Am Samstagnachmittag kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand.

Gegen 14.50 Uhr wurde der Wohnungsbrand in der Reischauerstraße gemeldet und durch die alarmierte Feuerwehr zeitnah gelöscht. Aufgrund der entstandenen Rauchgase wurden einige Bewohner umliegender Wohnungen vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet.

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