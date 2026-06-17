Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (179/2026) Gefährliches Überholmanöver in Scharzfeld - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmende

Göttingen (ots)

Herzberg, Ortsteil Scharzfeld, Harzstraße Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 16.10 Uhr

HERZBERG (ab) - Nach einem riskanten Überholmanöver auf der Harzstraße im Herzberger Ortsteil Scharzfeld (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei weitere Verkehrsteilnehmende, die am Dienstagnachmittag (16.06.26) gefährdet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen mit seinem Ford Transit gegen 16.10 Uhr die Harzstraße in Richtung Herzberg. Um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen, ordnete er sich zwischen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ein. In diesem Moment wurde er von einem 48 Jahre alten Fahrer eines Mercedes-Lkw aus dem Landkreis Göttingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Dabei touchierte der Lkw den Außenspiegel des wartenden Ford.

Der 48-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort und schlängelte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen geparkten und entgegenkommenden Fahrzeugen hindurch. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmende mussten mutmaßlich stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Unfallflucht konnte zwischenzeitlich aufgeklärt werden. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun insbesondere die Verkehrsteilnehmenden, die dem Mercedes-Lkw entgegenkamen und durch das Fahrmanöver gefährdet wurden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Herzberg unter Telefon 05521/99895-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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