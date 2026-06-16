Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (177/2026) Erfolg bei Ermittlungen in Göttingen: 16 Jahre alter Tatverdächtiger stellt sich der Polizei - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/BRAUNSCHWEIG - Ermittlungserfolg in Göttingen. Der Jugendliche, nach dem im Zusammenhang mit den Schüssen auf einen Polizeibeamten zuletzt mit Europäischem Haftbefehl gefahndet wurde, hat sich am frühen Dienstagabend (16.06.26) in Begleitung seines Rechtsanwaltes bei der Polizei in Göttingen gestellt. Der 16-Jährige aus Göttingen ist aufgrund der bislang geführten Ermittlungen dringend verdächtig, am Samstagabend (13.06.26) gegen 22.15 Uhr im Kontext einer Auseinandersetzung zweier rivalisierender Großfamilien in der Göttinger Innenstadt mutmaßlich mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe abgegeben und hierbei den Polizeibeamten schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatabläufen, den Hintergründen und dem möglichen Tatmotiv dauern weiter an. Zur Aufklärung der Tat richtete die Polizeiinspektion Göttingen eine Mordkommission ein.

Die Polizei nahm noch am Samstagabend umfangreiche Ermittlungen zur Erhellung des Tathergangs und insbesondere zur Identifizierung des flüchtigen unbekannten Schützen auf. Hierfür wurde eine Vielzahl an operativen und anderweitigen taktischen Maßnahmen, darunter insbesondere die gezielte Fahndung nach dem dringend tatverdächtigen 16-Jährigen initiiert und mit Eingang neuer Erkenntnisse kontinuierlich forciert. Die Koordination aller Ermittlungsschritte und sonstiger Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation, die rund-um-die Uhr arbeitete. Personell unterstützt wurde die Polizei Göttingen u. a. durch Kolleginnen und Kollegen von anderen Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen sowie Einheiten der Zentralen Polizeidirektion aus ganz Niedersachsen.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler sowie Spezialkräfte am Sonntag (14.06.26) im Umfeld des gesuchten Tatverdächtigen drei Wohnhäuser in Göttingen (2) und Gieboldehausen (1) und stellten u.a. mehrere Handys sicher. Von dem 16-Jährigen fehlte weiter jede Spur.

Aufgrund der Pressemitteilungen und über das für die Übermittlung von privatem Video- und Bildmaterial geschaltete Hinweisportal gingen parallel dazu diverse Hinweise ein, deren Auswertung andauert. Allein das Hinweisportal wurde über 2.000mal aufgerufen

Dazu Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn: "Die jüngsten Entwicklungen in diesem Fall stellen für mich persönlich und für alle Angehörigen der Polizeidirektion Göttingen eine große Erleichterung dar. Die Festnahme des 16-Jährigen ist ein deutliches Signal für die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates. Ich bin fest davon überzeugt, dass der hohe Fahndungsdruck, die starke polizeiliche Präsenz sowie die robusten Einsatzmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten sowie die intensiven polizeilichen Ermittlungen zu dem Entschluss des Tatverdächtigen führten, sich zu stellen. Wir als Polizei Göttingen sprechen deshalb von einem entscheidenden Erfolg unserer Arbeit und zugleich einem wichtigen Signal in Richtung unseres schwerverletzen Kollegen, dessen Familie und auch an die Öffentlichkeit."

Inspektionsleiter Marco Hansmann lobt in diesem Zusammenhang die hervorragende Vernetzung und professionelle Zusammenarbeit aller an den mit Hochdruck akribisch betriebenen Ermittlungen beteiligten Beamtinnen und Beamten. "Unser Dank richtet sich auch an die Staatsanwaltschaften Göttingen und Braunschweig. Der Erlass eines Europäischen Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen wird vermutlich den Druck auf den Gesuchten noch zusätzlich erhöht haben. Jetzt geht es weiter darum, die Hintergründe der Tat aufzuklären", erörtert Hansmann.

Hinweis für Redaktionen zur Pressehoheit

Alle Anfragen zum laufenden Verfahren sind direkt an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten. Dortige Ansprechpartnerin ist Frau Staatsanwältin Isabelle Ohlms, Tel.: 0531/488-1018, Mail: stbs-b-presse@justiz.niedersachsen.de. https://staatsanwaltschaft-braunschweig.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressekontakte/pressekontakte-170423.html)

Chronologische Übersicht Pressemitteilungen:

Pressemitteilung Nr. 169 vom 14. Juni 2026, 00.11 Uhr / Schüsse im Bereich Weender Tor - Polizeibeamter verletzt, Großeinsatz der Polizei dauert an https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6293701

Pressemitteilung Nr. 170 vom 14.06.2026, 05.45 Uhr / Schüsse im Bereich Weender Tor - Polizeibeamter stabilisiert. Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6293722

Pressemitteilung Nr. 171 vom 14.06.2026, 20.48 Uhr / Schüsse in Göttingen - Umfangreiche Ermittlungen zu Tathergang und flüchtigem Schützen dauern an, Hinweisportal für Videos und Bilder eingerichtet, Sperrungen rund um den Tatort aufgehoben https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6294003

Pressemitteilung Nr. 172 vom 15. Juni 2026, 17.43 Uhr / Ermittlungen zu Schüssen auf Polizeibeamten in Göttingen - Pressehoheit wechselt zur Staatsanwaltschaft Braunschweig https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6294907

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