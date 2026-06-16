Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2026) Unfallflucht in Bad Lauterberg - Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung an geparktem Auto

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße

Donnerstag, 11. Juni 2026, zwischen 17.20 und 17.50 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Scharzfelder Straße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats Bad Lauterberg nach möglichen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Donnerstag (11.06.26) in der Zeit zwischen 17.20 und 17.50 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Touran beschädigt. Der Wagen stand in Höhe der Hausnummer 53 ordnungsgemäß in Fahrtrichtung stadteinwärts. Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest.

Betroffen waren unter anderem der Bereich der A-Säule, der rechte Außenspiegel sowie die Beifahrerseite. Nach erster Einschätzung könnte das Schadensbild darauf hindeuten, dass der geparkte Pkw von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer touchiert wurde, der den dortigen Gehweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, sich unter Telefon 05524 963-0 zu melden.

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