Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (178/2026) Diebstahl von Goldketten bei Juwelier in Göttingen - Polizei fahndet mit Bildern nach Tatverdächtigen und sucht wichtigen Zeugen

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Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße

Dienstag, 17. März 2026, gegen 17.10 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach dem Diebstahl mehrerer Goldketten aus einem Juweliergeschäft in Göttingen fahndet die Polizei jetzt mit Bildern nach drei Tatverdächtigen. Die Veröffentlichung der Aufnahmen erfolgt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen und nach richterlicher Anordnung.

Nach derzeitigem Stand betraten am Dienstag, 17. März 2026, gegen 17.10 Uhr, zwei Frauen und ein Mann ein Juweliergeschäft in der Weender Straße. In dem zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Verkaufsraum ließen sich die drei Personen mehrere Goldketten zeigen.

Während des Verkaufsgesprächs sollen die Tatverdächtigen arbeitsteilig zusammengewirkt und die Verkäuferin gezielt abgelenkt haben. In dieser Situation wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Goldketten aus der vorgelegten Schmuckauswahl entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein bislang unbekannter Kunde hatte den Diebstahl offenbar beobachtet und eine Mitarbeiterin des Geschäfts darauf hingewiesen. Da die Personalien dieses wichtigen Zeugen bislang nicht bekannt sind, bittet die Polizei auch ihn dringend, sich zu melden. Der Mann wird gebeten, sich mit der Polizei Göttingen in Verbindung zu setzen.

Die Polizei fragt außerdem: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Wer hat die drei Tatverdächtigen am Dienstag, 17. März 2026, gegen 17.10 Uhr, im Bereich des Juweliergeschäfts oder im näheren Umfeld beobachtet? Wer kann Angaben zu einem möglicherweise genutzten Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die Fahndungsbilder der drei Tatverdächtigen sind dieser Pressemeldung beigefügt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichten Fahndungsbilder nach Erledigung der Fahndung bzw. nach entsprechender Mitteilung der Polizei aus ihren Onlineangeboten zu entfernen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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