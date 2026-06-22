POL-HP: Scheibe der Bushaltestelle in der Brüningstraße eingeworfen.
Bürstadt (ots)
In der Nacht vom Sonntag, 21.06.2026 auf Montag, 22.06.2026 wurden an der Bushaltestelle Brüningstraße in Bürstadt, die Fensterscheiben beschädigt bzw. eingeschlagen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/94400 bei der Polizei Lampertheim zu melden.
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