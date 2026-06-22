PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Scheibe der Bushaltestelle in der Brüningstraße eingeworfen.

Bürstadt (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 21.06.2026 auf Montag, 22.06.2026 wurden an der Bushaltestelle Brüningstraße in Bürstadt, die Fensterscheiben beschädigt bzw. eingeschlagen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/94400 bei der Polizei Lampertheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 13:34

    POL-DA: Rüsselsheim: Trickdiebe erbeuten Goldkette / Polizei ermittelt und warnt

    Rüsselsheim (ots) - Ein 71-jähriger Mann wurde am Sonntag (21.6.) durch einen Trickdiebstahl um sein Hab und Gut gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Hessenring. Der Senior war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau, welche mit einem Auto neben ihm anhielten, nach dem Weg gefragt. Durch geschickte Ablenkung gelang es den ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 12:47

    POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Griesheim (ots) - Ein in der Sterngasse/Ecke Pfungstädter Straße geparkter blauer Pkw (Toyota Yaris) wurde in der Zeit von Sonntag (21.06.) 16:00 Uhr bis Montag (22.06.) 10:00 Uhr im Bereich des Fahrzeughecks stark beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen Lkw oder Pritschenwagen, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren