POL-HP: Scheibe der Bushaltestelle in der Brüningstraße eingeworfen.

Rüsselsheim (ots) - Ein 71-jähriger Mann wurde am Sonntag (21.6.) durch einen Trickdiebstahl um sein Hab und Gut gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Hessenring. Der Senior war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau, welche mit einem Auto neben ihm anhielten, nach dem Weg gefragt. Durch geschickte Ablenkung gelang es den ...

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