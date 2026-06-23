Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Nordheim

Gernsheim: Leichenfund nach Badeunfällen

Biblis / Gernsheim (ots)

Nachdem am Samstagabend (20.6.) drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren von Angehörigen und Bekannten als vermisst gemeldet worden waren (wir haben berichtet), konnten Einsatzkräfte am Montagvormittag (22.6.) drei Leichen aus dem Rhein bergen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer und Heppenheimer Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6298457

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell