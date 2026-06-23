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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Nordheim
Gernsheim: Leichenfund nach Badeunfällen

Biblis / Gernsheim (ots)

Nachdem am Samstagabend (20.6.) drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren von Angehörigen und Bekannten als vermisst gemeldet worden waren (wir haben berichtet), konnten Einsatzkräfte am Montagvormittag (22.6.) drei Leichen aus dem Rhein bergen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer und Heppenheimer Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6298457

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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