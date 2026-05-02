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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: B213
Herzlake - Lkw-Anhänger mit Tiertransport kippt um - Verkehrsbeeinträchtigungen (Gemarkung angepasst)

B213 / Herzlake (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 06:05 Uhr im Bereich der B213 / Löninger Straße bei Herzlake zu einem Verkehrsunfall mit einem Tiertransport.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger die Herzlaker Straße (L102) aus Richtung Dohren in Richtung B213 und wollte dort nach links in Richtung Haselünne abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kippte der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf die Seite.

Der Anhänger war mit rund 80 Schweinen beladen. Durch den Unfall wurden Verkehrsmaßnahmen erforderlich, eine Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zeitweise zu einer Vollsperrung, aktuell besteht kein Rückstau mehr.

Aufgrund von Verletzungen mussten 11 Tiere vor Ort getötet werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Tiere zu versorgen und zusammenzuhalten. Update: Sperrung aufgrund von Reinigungsarbeiten bis 10.30 Uhr geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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