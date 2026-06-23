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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 19-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Bei einem handfesten Streit am Beauner Platz in der Nacht zum Dienstag (23.6.) wurde ein 19-Jähriger verletzt, jetzt ermittelt die Heppenheimer Kriminalpolizei.

Gegen 0 Uhr wurde die Polizei über lautstarke Streitigkeiten informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 19 Jahre alten Mann und einem bislang noch Unbekannten gekommen sein. In diesem Zusammenhang soll der 19-Jährige mit einem Messer im Gesicht verletzt worden sein. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der verletzte 19-Jährige musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Der unbekannte Tatverdächtige wird als 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und langhaarig beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze, lange Hose sowie einen grünen Schal.

Das Heppenheimer Kriminalkommissariat 41 sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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