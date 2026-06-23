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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht!

Einhausen (ots)

Einhausen:

Am Dienstag, (23.06) ereignete sich in der Zeit von 06:35 Uhr bis 15:10 Uhr in Einhausen, Marktplatz (ggü. Altes Rathaus) ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer VW Crafter wurde durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Aufgrund der Spurenlage vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um ein Zweirad handelt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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