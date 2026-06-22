Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 462

Lkr. Rottweil) Anhänger eines Lastwagens gerät in Brand - Bundesstraße teilweise gesperrt (22.06.2026)

Schiltach (ots)

Am Montagmorgen ist der Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten und hat den Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Der Lastwagenfahrer war gegen 10:15 Uhr auf der B 462 von Schiltach in Richtung Schramberg unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Reifen am Anhänger eines Kieslasters in Brand. Der Fahrer steuerte das Fahrzeug daraufhin auf einen angrenzenden Radweg und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand am Anhänger schließlich löschen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die B 462 in beide Richtungen. Im Anschluss wurde der Verkehr ab 11:15 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten waren gegen 11:45 Uhr abgeschlossen.

Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

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